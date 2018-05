Hoe president Trump maar doormoddert in zaak met pornoster Stormy Daniels

Dat attorney-client privilege geldt echter niet als een cliënt advies inwint bij een advocaat over een nog te plegen misdaad. Mocht de speciale adviescommissie oordelen dat dat is gebeurd, dan kan de eventuele communicatie tussen Cohen en Trump worden ingezien.

"We willen maar al te graag toetsen of Trump niets wist over de betaling van 130.000 dollar, zoals hij aan boord van Air Force One zei", twitterde Daniels advocaat eerder al. "De pers voorliegen is iets heel anders dan iets onder ede te verklaren."

Waarom Trump tegenspreken?

De rechtse Fox-presentator Sean Hannity was hoorbaar verbijsterd door de verklaring van Giuliani. Waarom de advocaat de woorden van zijn Trump tegenspreekt is onduidelijk, maar Amerikaanse media speculeren dat hij de discussie over illegale campagnebijdrages wil smoren.

Duidelijk is in ieder geval dat een oude stelregel uit de Amerikaanse politiek nog altijd geldt: het is nooit het schandaal dat de meeste problemen veroorzaakt, het is de nasleep.