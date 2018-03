Advocaat Trump wil miljoenen van Stormy Daniels

Een advocatenkantoor dat optreedt namens president Trump heeft een miljoenenclaim ingediend tegen de porno-actrice en stripper Stormy Daniels. Het kantoor stelt dat ze zich niet heeft gehouden aan een geheimhoudingscontract over een verhouding die ze met Trump zou hebben gehad.

In het contract met Daniels stond dat ze per overtreding 1 miljoen dollar moet betalen. Ze zou het contract twintig keer hebben geschonden, waardoor de vordering uitkomt op zeker 20 miljoen dollar.

Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford is, zegt dat ze elf jaar geleden gedurende bijna een jaar een verhouding had met Donald Trump. Dat was kort na de geboorte van diens zoon Barron.

Geheimhouding

In 2016, voor de presidentverkiezingen, sloot advocaat Michael Cohen namens Donald Trump een geheimhoudingscontract met Daniels, waarvoor de advocaat haar 130.000 dollar betaalde.

Daniels wil van het contract af, om in de openbaarheid te kunnen treden over de affaire. Haar advocaat Michael Avenatti stelt dat het contract geen rechtskracht heeft, omdat niet Trumps maar Cohens handtekening onder het contract staat. Daniels heeft een interview gegeven over de affaire aan het CBS-programma 60 Minutes, dat later deze maand wordt uitgezonden.

Avenatti maakte vandaag bekend dat zijn cliƫnte bedreigd is met lichamelijk geweld. Hij verstrekte er geen nadere bijzonderheden of namen bij. De advocaat gaat ervan uit dat het publiek na het zien van het interview het verhaal van Daniels over de affaire en de bedreigingen die ze krijgt zal geloven.