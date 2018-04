Pornoactrice Stormy Daniels klaagt Trump aan wegens laster

Pornoactrice Stormy Daniels heeft een aanklacht tegen president Trump ingediend wegens laster. De aanleiding is een tweet van Trump van 18 april, waarin hij schamper reageert op een compositietekening van een man die Daniels zou hebben bedreigd.

De advocaat van Daniels had de tekening een dag eerder gepubliceerd. De afgebeelde man zou Daniels in 2010 hebben bedreigd op een parkeerplaats in Las Vegas, toen ze besloten had over haar relatie met Trump te vertellen. Hij zou geƫist hebben dat ze Trump met rust moest laten en met een blik op haar dochter hebben gezegd: "dat is een mooi klein meisje. Het zou erg zijn als er iets met haar moeder gebeurde".

Trump twitterde dat de tekening "pure zwendel" was, "een tekening, jaren later, van een niet bestaande man. Werk van een oplichter, bedoeld voor de nepnieuws-media voor sukkels". Daniels looft 100.000 dollar uit voor degene die haar vertelt wie deze man is.