Stormy Daniels levert geen bewijs voor seks met Trump

Porno-actrice en stripper Stormy Daniels heeft in een interview met het CBS-programma 60 Minutes geen bewijs geleverd voor de seksuele ontmoeting die ze naar eigen zeggen met de Amerikaanse president Trump heeft gehad. Haar advocaat zei eerder ervan uit te gaan dat het publiek het verhaal over de affaire na dit langverwachte interview zou geloven, maar Daniels ging niet in op de vraag of ze bewijs heeft voor haar beweringen.

Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, zou in 2006 onveilige seks hebben gehad met Trump, vlak na de geboorte van Trumps 11 jaar oude zoon Barron. Trump heeft dat altijd ontkend. "Hij weet dat ik de waarheid vertel", verwees Daniels in het interview met 60 Minutes naar Trump.

Bedreiging

De advocaat van Daniels zei eerder dat zijn cli├źnte is bedreigd met lichamelijk geweld. In het interview beweerde Daniels dat ze in 2011, vijf jaar na het incident, op een parkeerplaats in Las Vegas door een onbekende man werd ge├»ntimideerd. Dat gebeurde enkele weken nadat ze met een magazine had afgesproken voor 15.000 dollar het verhaal te vertellen.

Ook haar jonge dochter zou zijn bedreigd. "Dat is een schattig, klein meisje. Het zou zonde zijn als haar moeder iets overkwam", zou de man hebben gezegd.

Zwijgcontract

Begin deze maand zei Daniels naar de rechter te willen stappen om een zwijgcontract met Trump ongeldig te laten verklaren. Het contract werd ondertekend in 2016, voor de presidentsverkiezingen. Daniels stelt dat het contract niet geldig was omdat het niet was opgesteld door Trump, maar door zijn advocaat Michael Cohen. Cohen betaalde Daniels, naar eigen zeggen uit eigen zak, 130.000 dollar voor het tekenen van het contract.

Een advocatenkantoor dat de zaken van Trump behartigt, diende een miljoenenclaim in tegen Daniels. Ze zou zich niet aan het geheimhoudingscontract hebben gehouden en daarom zeker 20 miljoen dollar moeten betalen: 1 miljoen per schending.