FBI doet huiszoeking bij advocaat Trump in zaak-Stormy Daniels

De FBI is het kantoor van Michael Cohen, de persoonlijk advocaat van president Trump, binnengevallen. Volgens The New York Times is de Amerikaanse politiedienst onder meer op zoek naar documenten die duiden op betalingen aan porno-actrice en stripper Stormy Daniels.

Cohen betaalde Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, 130.000 dollar, mogelijk om haar seksuele ontmoeting met Trump stil te houden. Volgens Cohen deed hij de betaling uit eigen zak.

Vorige maand zei Daniels dat ze naar de rechter wil stappen om onder het zwijgcontract uit te komen. In een interview met 60 Minutes leverde Daniels geen bewijs voor haar claim dat ze ruim tien jaar geleden seks heeft gehad met Trump, vlak na de geboorte van diens zoon Barron.

Huiszoekingsbevel

De FBI kreeg het huiszoekingsbevel na een doorverwijzing van Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek doet naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Volgens The New York Times heeft de huiszoeking niets te maken met Muellers onderzoek, maar is die wel het gevolg van informatie die Mueller op het spoor is gekomen. De advocaat van Cohen noemt de doorzoeking "volledig ongepast en onnodig".