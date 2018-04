Macron: Rusland is medeplichtig aan chemische aanval Syrië

De Franse president Macron heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin gezegd dat hij de Russen medeplichtig acht aan het gebruik van chemische wapens in Douma. Dat zei Macron in een interview op de Franse televisie. Hij sprak Poetin afgelopen vrijdag, enkele uren voor de luchtaanvallen op Syrië.

In de stad Douma, die in handen was van de rebellen, zette het Syrische bewind volgens westerse landen gifgas in. De vergeldingsaanval die de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vervolgens uitvoerden op Syrische doelen, was volgens Macron "legitiem in de context van de internationale gemeenschap; drie permanente leden van de VN-Veiligheidsraad hebben geïntervenieerd".

"Ik overtuigde Trump"

De luchtaanvallen waren volgens de westerse coalitie gericht op een onderzoekscentrum en opslagplaatsen voor chemische wapens. Macron stelt dat hij president Trump ervan overtuigde de aanvallen te beperken tot doelen waar chemische wapens werden ontwikkeld.

Ook zou Macron er bij Trump op hebben aangedrongen langer militair aanwezig te blijven in Syrië. De Amerikaanse VN-ambassadeur Haley liet vandaag weten dat Trump dat inderdaad van plan is.

De Franse president sprak in het interview overigens over meer dan alleen Syrië. Zo kwam ook het fiscale beleid van Nederland aan de orde, waar Macron zich al tijden aan stoort. Volgens Macron biedt Nederland bedrijven door gunstige belastingtarieven de mogelijkheid EU-lidstaten tegen elkaar uit te spelen.