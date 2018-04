Drie maanden lang, twee dagen per week: amper treinen in Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft nog geen acties ondernomen. Hij kijkt de staking eerst even aan. Renout: "Hij gaat zitten, afwachten en kijken of deze staking een succes wordt. Als de staking lang gaat duren, dan gaan er natuurlijk irritaties ontstaan bij de Fransen. Maar Macron heeft nog een troef achter de hand: de onderhandelingen over het hervormen van het spoorbedrijf zijn nog niet afgerond. Dus kan hij her en der nog concessies doen."

Op die manier kan Macron de vakbonden tegen elkaar uitspelen. "Hij zou concessies kunnen doen aan een paar vakbonden, en niet aan de hardliners. Daarmee breekt hij het vakbondsfront. De verwachting is dat hij die tour opgaat, als het conflict lang gaat duren. Bovendien heeft hij de publieke opinie mee: die is momenteel vóór de hervorming van Macron en tégen de staking. Maar dat zou wel eens kunnen omslaan als de staking lang gaat duren."