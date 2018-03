Macron tikt Rutte op de vingers over fiscaal beleid en pulsvisserij

In Europa trekken Frankrijk en Nederland volgens Rutte "aan dezelfde kant van het touw". "Ook voor Nederland zijn onderwerpen als migratie, klimaat, interne markt, veiligheid en defensie zaken waaraan de Europese samenwerking waarde kan toevoegen", verwees Rutte naar de speech die Macron vorig jaar hield bij de Sorbonne-universiteit in Parijs, waarin hij zijn ideeën over de EU uiteenzette.

Macron benadrukte de sterke band tussen Nederland en Frankrijk en hij dankte Rutte voor zijn beschikbaarheid. "Ik ben erg blij dat premier Rutte beschikbaar is op een verkiezingsdag." Macron zei blij te zijn met de samenwerking op veel thema's, zoals de strijd tegen Islamitische Staat.

Fiscaal samenwerken

De Franse president was minder enthousiast over het Nederlandse fiscale beleid. "Voor meer Europese integratie moet Nederland meer verantwoordelijkheid nemen."

De Nederlandse regering is tegen meer geld naar Brussel, maar volgens Macron moet Nederland over de brug komen. Op fiscaal gebied moeten lidstaten hetzelfde beleid voeren, vindt Macron. Dat zou moeten gebeuren met de zogenoemde gemeenschappelijke grondslag vennootschapsbelasting, waarop Brussel moet toezien. De Duitse bondskanselier Merkel is daar ook voor, zo liet Macron tijdens de persconferentie weten.

Nederland is daar fel op tegen: de lage vennootschapsbelasting in Nederland maakt het voor internationale bedrijven aantrekkelijk zich hier te vestigen. Oneerlijk, vindt Macron. "We moeten het gelijktrekken, anders spelen grote bedrijven lidstaten tegen elkaar uit."

Pulsvisserij

Macron sneed nog een ander - voor Nederland - gevoelig onderwerp aan: pulsvisserij. In januari stemde het Europees parlement voor een verbod op deze vorm van visserij, waarin Nederland vooroploopt. Het onderwerp stond vandaag niet op de agenda, maar Macron kon het niet laten om er iets over te zeggen

De stemuitslag in het Europees Parlement waseen overwinning van de Fransen op Nederland. Volgens Frankrijk is pulsvissen, waarbij vissen met stroomschokjes worden opgeschrikt en in het net gedreven, niet diervriendelijk. Wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel bewijzen en die door Nederlandse Europarlementariërs naar voren werden gebracht, mochten niet baten.

Marcon zei nog altijd achter het besluit van het Europees Parlement te staan. "We weten wat de schade is aan de visstand. Ik geloof dat het een goede keuze is geweest." Nederland is nog altijd tegen een verbod, omdat pulsvissen beter zou zijn voor het klimaat. Bovendien hebben Nederlandse vissers flink geïnvesteerd in de nieuwe techniek.