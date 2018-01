Zo verloor Nederland in Brussel de lobby over pulsvissen van de Fransen

Toch was het verlies in een wat langer tijdsperspectief een verrassing. Nog maar twee maanden geleden behandelde de visserijcommissie van het Europees Parlement hetzelfde dossier. In die commissie zitten de ruim dertig Europarlementariërs die het meest over visserij weten. Twintig van hen zagen geen kwaad in de pulsvisserij. Ze stemden in met een plan dat voor de Nederlandse pulsvissers weinig zou veranderen. Slechts vijf stemden tegen.

Winst voor Nederland zou je zeggen. Maar er zat een addertje onder het gras. Normaal gesproken wordt over dit soort specialistische dossiers alleen in een commissie van het Europees Parlement gestemd. Deze keer leek het veel leden van de visserijcommissie toch beter om het hele parlement mee te laten beslissen: 751 parlementariërs, van wie velen niet eens uit een land komen dat aan een zee ligt, laat staan aan de Noordzee. Parlementariërs die zich nooit verdiept hebben in pulsvisserij, maar er wel over moesten stemmen.