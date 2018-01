Strop dreigt voor Nederlandse pulsvissers: Europees Parlement wil verbod

Fransen: zee wordt een woestijn

Maar de laatste tijd is er veel weerstand tegen pulsvisserij. Vooral in Frankrijk zeggen de vissers dat ze geen vis meer tegenkomen als er een Nederlandse boot is geweest. De zee zou veranderen in "een woestijn". Verschillende Franse vissers zeggen door de nieuwe techniek te weinig te vangen om hun kotters in de vaart te houden.

Door de kracht van de Franse lobby en het feit dat pulsvisserij alleen in Nederland op grote schaal plaatsvindt, hielden de vissers er al rekening mee dat de stemming slecht voor ze zou uitpakken. Toch valt de uitkomst ze tegen. Uiteindelijk stemden 399 Europarlementariërs voor een verbod en 189 tegen.

Miljoenen

Het besluit van het Europees Parlement is een flinke klap voor de vissers die de afgelopen jaren miljoenen euro's hebben geïnvesteerd om hun schepen aan te passen. Zij stellen dat er geen bewijs is dat pulsvisserij schadelijker is dan vissen met kettingen.

De Europese Commissie heeft zich uitgesproken voor het toestaan van pulsvissen, mede bij gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van mogelijke schadelijke neveneffecten. Daar gaat het parlement recht tegenin.

De parlementariërs hebben zich laten overtuigen door tegenstanders van pulsvissen die beweren dat de techniek desastreus is voor alle leven in de zee. Vissers zouden dode vissen in hun netten vinden en zelfs plankton zou tegen de techniek niet bestand zijn. In het parlement ging een plaatje rond van een vis met een bliksemschicht erdoorheen.

'Van TGV terug naar boemeltje'

"Het is alsof de Fransen straks van de TGV terug moeten naar een boemeltrein omdat dat beter zou zijn voor het milieu", zegt Pim Visser van VisNed, de organisatie voor Nederlandse kottervissers. "Het was een haatcampagne van een monsterverbond van Brexiteers, Fransen en milieu-activisten." Hij verwacht dat het besluit van het parlement de vissers miljoenen gaat kosten.

Nederland telt op dit moment 84 pulskorvissers, ongeveer 40 procent van de totale vloot. Met de techniek wordt met name platvis gevangen, maar ook garnalen. De aanpassing van een boot kan in de tonnen lopen.