Eerste beelden na bommen op Syrië tonen verwoeste 'medicijnenfabriek'

Uren na de luchtaanvallen in Syrië zijn de eerste beelden getoond van een gebombardeerd doel in de buurt van Damascus. Op de beelden, die onder meer door de Syrische staatstelevisie en persbureau Reuters zijn verspreid, is te zien dat een wetenschappelijk onderzoekscentrum volledig is verwoest. Slechts enkele muren staan nog overeind.

Volgens het Syrische leger zaten in het pand een onderwijscentrum en enkele laboratoria. Een leidinggevende van het centrum zegt op de Syrische staatstelevisie dat er een fabriek was gevestigd die onder meer medicijnen maakte en dat het de enige medicijnenfabriek in de regio was. Maar volgens de Amerikanen werden er chemische wapens ontwikkeld.