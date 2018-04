Geen akkoord in Veiligheidsraad over onderzoek gifgas in Syrië

De VN-Veiligheidsraad heeft geen overeenstemming bereikt om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in Syrië en over welk team specialisten dat moet gaan onderzoeken. De VS en zijn westerse bondgenoten konden het niet eens worden met Rusland.

Rusland sprak eerst zijn veto uit over het Amerikaanse voorstel om na te gaan wie er verantwoordelijk is voor de gewraakte luchtaanvallen op Douma. Twaalf leden van de raad, onder wie Nederland, stemden in met de resolutie. Bolivia koos de kant van de Russen, die vinden dat de regering-Assad al is veroordeeld. China onthield zich van stemming.

Een Russisch tegenvoorstel haalde het vervolgens ook niet. Dat voorstel ging over een nieuw onderzoek, met een verslag naar de VN en pas daarna beantwoording van de schuldvraag door de raad. Zeven leden waren tegen, zes voor en twee onthielden zich van stemmen.

Deskundigen

Overigens stuurt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zelf deskundigen naar Douma om de vermoedelijke gifgasaanval te onderzoeken. Tot nu toe was alleen sprake van het testen van monsters en het horen van getuigen.