OPCW stuurt toch eigen gifgas-onderzoekers naar Douma

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) stuurt zelf deskundigen naar Douma om de vermoedelijke gifgasaanval op die Syrische stad te onderzoeken. Tot nu toe was alleen sprake van het testen van monsters en het horen van getuigen.

Het zelf sturen van onderzoekers werd niet verwacht, omdat OPCW-deskundigen vorig jaar herhaaldelijk in Syrië zijn aangevallen toen ze op weg waren om onderzoek te doen naar het gebruik van gifgas in Khan Sheikhoun, in de provincie Idlib. Bij die aanval werd het gifgas sarin gebruikt tegen de bevolking. Er vielen ongeveer honderd doden.

Bij de aanval van afgelopen zaterdag op Douma zouden tientallen mensen zijn gedood, onder wie veel kinderen.

Medewerking

Syrië heeft toegezegd dat het land zal meewerken aan een onderzoek ter plaatse, zegt de OPCW. De organisatie had de autoriteiten gevraagd een bezoek van gifgasdeskundigen voor te bereiden. Dat verzoek aan Damascus kruiste min of meer een uitnodiging van het Syrische bewind aan de OPCW om de geruchtmakende zaak te komen onderzoeken.

Ook Rusland, een bondgenoot van Assad, pleit voor onderzoek door de OPCW in Douma zelf. Sommige waarnemers wantrouwen die bereidheid om buitenlandse onderzoekers hun werk te laten doen. Syrië en Rusland zouden uit zijn op uitstel en het onderzoek weken of maanden kunnen traineren.