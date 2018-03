Podcast Oog: een mythe als vader en knielen voor Jan Siebelink

Het is deze week 75 jaar geleden dat een van de beroemdste verzetsdaden van de Tweede Wereldoorlog werd gepleegd: de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Daardoor kon de Duitse bezetter geen gebruik meer maken van het register om Joden en het verzet op te sporen.

De actie werd geleid door de vader van voormalig D66-fractievoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger, wie het nu pas lukt om over hem te spreken. "Iedereen praat over mijn vader, maar ik heb nooit bij hem op schoot gezeten. Het is een mythe", vertelt hij in de podcast.

Verder in de podcast

SP'er Nine Kooiman zet na acht jaar een punt achter haar werk als Tweede Kamerlid omdat het lastig te combineren valt met het moederschap. Het was een moeilijke beslissing, ook omdat de reacties op haar besluit niet altijd positief bleken. "Als ik mijn Twittertijdlijn bekijk, denk ik soms wel: was ik maar een man geweest."

De politie is aansprakelijk voor de letsel- en overlijdensschade die is ontstaan door de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in 2011. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Haag deze week. Een opluchting voor bloemist Johan Nievaart, die destijds door twee kogels geraakt werd en zich door de instanties in de steek gelaten voelt. "Hulp? Wij hebben moeten strijden voor hulp!"

Jan Siebelink wordt de schrijver van het Boekenweekgeschenk 2019. Hij kon eigenlijk geen nee zeggen, want de directeur van het boekencollectief CPNB verscheen knielend voor zijn deur. Hoewel de schrijver, nu hij onlangs 80 is geworden, het eigenlijk rustiger aan wilde doen. "Ik wilde mystieke schrijvers lezen en een beetje aan mijn einde gaan denken, maar dat moet nu maar even wachten."