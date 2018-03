Een verzetsheld als vader: 'hij is een mythe, maar ik zat nooit op schoot'

Met het ouder worden, identificeert hij zich sterker met zijn vader, al blijft hij een onbekende voor hem. "Het gaat over iemand die ik nooit heb gekend. In mijn kinderlijke gevoelens heb ik weleens gedacht: iedereen praat over hem, maar ik heb nooit bij hem op schoot gezeten of in zijn atelier gespeeld. Het is een mythe. Ik had zo graag ook eens een mens gehad."

Wolffensperger denkt dat de familieverhoudingen het niet makkelijk voor hem maakten om over zijn vader te praten. Zijn moeder was al voor de oorlog de minnares van zijn vader, wat het contact met familie ingewikkeld maakte. "Later is dat goedgekomen, maar ik schreeuwde niet van de daken wie mijn vader was. Terwijl ik goddomme in de Gerrit van der Veenstraat werd opgevoed door mijn grootouders."

"En er komt misschien nog iets bij. Ik kreeg geleidelijk aan functies die mij een zekere bekendheid gaven. Ik werd wethouder van Amsterdam en fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Het laatste wat je dan wil is op iemands schouders staan."