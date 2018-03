SP-Kamerlid en moeder Kooiman vertrekt uit de Tweede Kamer

SP-Kamerlid Kooiman vertrekt uit de Tweede Kamer. "Ik merk dat ik de balans tussen het moederschap en het Kamerlidmaatschap moeilijk kan vinden en daardoor niet het Kamerlid kan zijn wat ik graag zou willen zijn", schrijft ze. Kooiman noemt de keuze lastig en zwaar, maar heeft uiteindelijk besloten om deze week afscheid te nemen als Tweede Kamerlid.

De 37-jarige Kooiman zit sinds 2010 in de Tweede Kamer voor de SP. Sinds een jaar heeft ze een zoontje.

Ze vond het mooie van het Kamerlidmaatschap dat ze met zoveel mensen in contact kwam; bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken of in de buurt. Ze zegt zelf dat ze de laatste tijd naast de 'Haagse bubbel' minder mogelijkheden had om deze mensen te zien, wat maakte dat ze het werk minder leuk vond. Ze vond ook dat ze daardoor haar functie als volksvertegenwoordiger niet voldoende meer kon uitvoeren.

'Wars van politieke spelletjes'

SP-leider Lilian Marijnissen betreurt het vertrek van Kooiman, maar bedankt haar voor haar "jarenlange inzet". Over Kooiman zegt ze: "Ze ging altijd voorop in de strijd, wist altijd wat er speelde in de samenleving en ze was wars van politieke spelletjes."

Henk van Gerven gaat de plek innemen van Kooiman.