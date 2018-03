Jan Siebelink schrijft Boekenweekgeschenk 2019

Jan Siebelink werd in 1938 geboren in Velp. Hij is schrijver en essayist. Knielen op een bed violen is zijn grote roman, geïnspireerd op zijn jeugdjaren in Velp. De roman werd verfilmd met hoofdrollen voor Barry Atsma en Gijs Scholten van Aschat. In het najaar van 2015 verscheen de roman Margje. Daarin keert hij terug naar het gezin uit zijn roman Knielen op een bed violen. Zijn laatste roman kwam in 2017 uit: De buurjongen.