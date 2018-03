De Stemming van Vullings en Van Weezel: Wiegel flirt weer met populisten

Extra aandacht is er in deze podcast ook voor de nieuwe informateur van de gemeente Den Haag: Hans Wiegel. De (voormalig) politicus is door Richard de Mos van Groep de Mos (de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag) gevraagd om op te treden als verkenner.

Max van Weezel herinnert zich nog dat Wiegel bij zijn afscheid als Kamerlid in 1982 aankondigde zijn opvolgers niet voor de voeten te gaan lopen. "En dat is nu precies wat hij in de jaren daarna altijd is blijven doen. Hij heeft altijd vanuit de coulissen stelling ingenomen tegen maatregelen die de VVD nam."

Flirten met Baudet

Van Weezel noemt het verder wel pikant dat Wiegel er als rasechte VVD'er toch altijd in slaagt om vrienden te zijn met de wat meer populistische partijen. "Hij werd ooit door Pim Fortuyn gepolst voor de functie van premier, hij nam het op voor Rita Verdonk tijdens de machtsstrijd binnen de VVD en bekritiseerde later Mark Rutte omdat die Geert Wilders uitsloot als coalitiepartner. Verder flirt hij op dit moment vaak met Thierry Baudet én wordt hij dus door Richard de Mos als informateur gevraagd. Dat is toch wel erg interessant."