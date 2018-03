Nieuw dieptepunt Mocro-oorlog: 'Voor het eerst familielid van kroongetuige vermoord'

Van moord op volle dansvloer tot onthoofding

Een greep uit de incidenten van de onderwereldoorlog:

Ondanks een kogelregen in de Staatsliedenbuurt, waarvan Benaouf A. het doelwit was, is hij nog steeds in leven. Hij kreeg in 2014 10 jaar cel opgelegd omdat hij in 2012 in Antwerpen Najeb Bouhbouh liet vermoorden: dit wordt ook wel gezien als het begin van de liquidatiegolf in Amsterdam. A. probeerde vorig jaar uit de gevangenis te ontsnappen, daarna werd hij overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Redouan Boutaka werd op 22 april 2012 in de kelder van Fayrouz door twee mannen doodgeschoten. De daders zouden Rida Bennajem en Alexander Gillis zijn, maar ze zijn niet veroordeeld. Gillis werd zelf in 2014 in Zaandam geliquideerd; zijn moord is nog niet opgelost.

Tijdens het feest The Waterfront in 2013, in het Scheepvaartmuseum, werd Souhail Laachir doodgeschoten, op een volle dansvloer. Hij zou de financiële man van Benaouf A. zijn.

Topcrimineel Gwenette Martha kwam in 2014 door meer dan tachtig kogels om het leven. Hij werd verdacht van een reeks criminele afrekeningen, waaronder die in de Staatsliedenbuurt in 2013.

Waar de andere topcrimineel Houssine A. op dit moment is, is niet bekend. Hij zat in 2015 in Marokko een korte celstraf uit voor identiteitsfraude, maar waar hij daarna heenging, weten we niet. Tegen Naoufal F. is twintig jaar celstraf geëist voor het geven van de opdracht tot de liquidatie van een crimineel in Diemen in 2015. De liquidatie mislukte.

Adil A. en Anouar B. kregen in 2015 allebei levenslang voor de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt. Hamza B. kreeg 20 jaar opgelegd. Hij was pas 21, maar toch al berucht als huurmoordenaar in de onderwereld. Rida Bennajem werd in 2013 op 21-jarige leeftijd in Amsterdam-West op straat doodgeschoten.

De 23-jarige Nabil Amzieb werd in maart 2016 vermoord. Zijn hoofd werd achtergelaten voor een shisha-lounge in Amsterdam. Een dag eerder was zijn onthoofde lichaam elders in de stad gevonden in een uitgebrande auto.

In 2016 werden acht mannen uit de regio Utrecht veroordeeld tot verschillende celstraffen. Ze behoorden volgens het OM tot "een criminele organisatie van het ergste soort". De bende zou een moord-commando vormen.

Ook werd in dat jaar Chahid Yakhlaf geliquideerd. Hij hoorde bij de groep van Gwenette Martha. De vermeende opdrachtgever is Ridouan T.