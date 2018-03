Kroongetuige en vermeende 'liquidatiebaas': wie zijn ze?

Met een nieuwe kroongetuige verwacht het Openbaar Ministerie de opdrachtgever van verschillende liquidaties te kunnen pakken. Zijn naam is vandaag naar buiten gebracht: Redouan T., 40 jaar oud.

Hij zou de opdrachtgever zijn van verschillende afrekeningen in de Amsterdamse en Utrechtse onderwereld. Vandaag maakte het Openbaar Ministerie bekend een kroongetuige in te zetten, die heeft verklaard wie er achter meerdere moorden in het criminele milieu zit.

Redouan T., opgegroeid in Vianen, "opereert in een crimineel milieu waar heel snel tot geweld wordt overgegaan", zei het OM vandaag. "Waar jonge criminelen voor een heel laag bedrag liquidaties plegen, waar ze het voor lief nemen dat onschuldige omstanders gewond raken en een verkeerd doelwit wordt doodgeschoten."

Lange moordlijst

Aan welke liquidaties T. door justitie wordt gelinkt, is nog onduidelijk. Eerder werd hij op verschillende misdaadsites al in verband gebracht met liquidaties, met name in de regio Utrecht. Die afrekeningen zouden onder meer zijn uitgevoerd door een groep uit Nieuwegein en omgeving, die vorig jaar werd veroordeeld.

Op internet dook onlangs een lijst op met meer dan tien moorden die aan hem worden toegeschreven. Wat er waar is van die lijst, is nog onduidelijk, maar de politie nam het document zeer serieus omdat er ook details op stonden die nog niet eerder naar buiten waren gekomen.

Martin Kok

De eerste die over Redouan T. schreef, was misdaadblogger Martin Kok. Ook hij werd vorig jaar geliquideerd. Die zaak is nog altijd in onderzoek bij de politie.