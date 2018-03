Hoge strafeis tegen vermoedelijke spil in Amsterdamse onderwereldoorlog

Tegen een vermoedelijk kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld heeft het Openbaar Ministerie vandaag twintig jaar gevangenisstraf ge├źist.

Het gaat om de 38-jarige Naoufal F., die terecht staat wegens zijn rol bij een mislukte liquidatie op een crimineel in Diemen in 2015.

De strafzaak tegen F. is de eerste zaak die voor een belangrijk deel rust op de miljoenen berichten uit de onderwereld die het OM in beslag heeft genomen. In deze brij aan berichten kwam F. volgens justitie naar voren als opdrachtgever voor de moord.

Kraken

De schutters en hun handlangers werden onlangs al veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De politie hield het groepje destijds in de gaten, maar kon niet voorkomen dat ze een drugshandelaar beschoten.

Het slachtoffer overleefde de aanslag ternauwernood en de daders werden kort na de moordpoging opgepakt. Het lukte het Nederlands Forensisch Instituut om hun telefoons te kraken en inzicht te krijgen in hun versleutelde berichten.

Daaruit bleek dat er nog iemand was die de groep aanstuurde. Hij was woedend dat de aanslag was mislukt.

Beruchte clan

Door te spitten in de 3,6 miljoen berichten die in beslag zijn genomen bij het bedrijf Ennetcom, kwam het Openbaar Ministerie erachter dat het vermoedelijk Naoufal F. was die de liquidatie op afstand aanstuurde.

Hij hield zich toen schuil in een appartement in Dublin. Dat appartement was van de beruchte Kinahan-clan, een criminele Ierse familie. F. werd daar toevallig gearresteerd.

Urk

"De eis van twintig jaar is gerechtvaardigd omdat degene die een liquidatiecommando aanstuurt, zoals F. dat heeft gedaan, een hogere straf verdient", vindt de officier van justitie. Bovendien heeft F. een lang strafblad.

Ondertussen graaft de politie in de miljoenen berichten verder naar bewijs. Naoufal F. wordt inmiddels ook in verband gebracht met cocaïnetransporten via vissers uit Urk.

Kritiek

Ook tegen andere criminelen vindt het OM steeds meer bewijs in de berichtenberg. Naar verwachting zullen er de komende jaren nog vele tientallen strafzaken volgen.

Advocaten hebben kritiek op de manier waarop het Openbaar Ministerie in de data zoekt naar bewijs. De advocaat van Naoufal F. wraakte deze week de rechtbank omdat ze vindt dat ze te weinig mogelijkheid heeft gekregen om zelf onderzoek te doen in de gegevens. Het wrakingsverzoek werd afgewezen.

Naoufal F. ontkent achter de mislukte liquidatie te zitten. De uitspraak is in april.