Britse politie nog maanden bezig met onderzoek vergiftiging dubbelspion

Het onderzoek naar de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter gaat volgens de Britse politie waarschijnlijk nog maanden duren. In een verklaring schrijft de politie dat het een van de meest ingewikkelde zaken is die de Britse antiterreureenheid ooit heeft behandeld.

Skripal en zijn dochter werden begin deze maand in de Britse stad Salisbury vergiftigd, volgen de Britten met een zenuwgas. Voor zover bekend liggen de twee slachtoffers nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politieman die als eerste bij hen was en ook ziek werd, maakt het inmiddels beter.

250 rechercheurs

Nog altijd is onduidelijk waar Skripal en zijn dochter precies zijn vergiftigd. Op verschillende openbare en particuliere plekken in Salisbury en omgeving wordt daarom onderzoek gedaan om bewijsmateriaal te verzamelen. Daar zijn 250 rechercheurs fulltime bij betrokken, ondersteund door militairen en deskundigen. Ook onderzoekers van de OPCW, de waakhond tegen chemische wapens, zijn naar Groot-Brittanniƫ gekomen om mee te helpen.

Naast onderzoek op straat in Salisbury en omgeving bekijkt de politie 4000 uur aan beelden van bewakingscamera's en worden honderden getuigen gehoord.

Volgens de Britse regering zitten de Russische autoriteiten achter de aanval, die uitgevoerd zou zijn met het Russische zenuwgas novitsjok. Maar het Kremlin ontkent en eist harde bewijzen of anders excuses. Het incident heeft geleid tot ernstige spanningen tussen Rusland en Groot-Brittanniƫ.