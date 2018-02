Spanning tussen Israël en Iran, met een centrale rol voor Rusland

Ze constateert dat Netanyahu steeds een stapje verder gaat in zijn dreigementen. "Wat opvalt, is dat Netanyahu nu heeft gezegd dat Israël ook direct actie tegen Iran kan ondernemen en niet alleen via luchtaanvallen in Syrië en tegen Hezbollah. We weten niet of dat een dreigement is, maar de spanning loopt daardoor zeker op."

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif, ook aanwezig bij de top in München, noemde de toespraak van Netanyahu "een cartooneske vertoning, die niet eens een antwoord verdient". Volgens Erdbrink is het niet moeilijk te voorspellen wat dat antwoord zou zijn geweest: "De Iraniërs zullen verwijzen naar Netanyahu's reputatie op het gebied van symbolische gebaren, zoals zijn tekening van een bom in een speech bij de Verenigde Naties."

In 2012 gebruikte de Israëlische premier in een toespraak bij de algemene vergadering van de VN een afbeelding van een bom en een markeerstift om te laten zien wat de nucleaire mogelijkheden waren van Iran. Drie jaar later haalde zijn eigen geheime dienst deze beweringen onderuit.

Belangrijker: Iran zal ontkennen dat het gaat om een Iraanse drone, aldus Erdbrink: "De enige bron van dit verhaal, zo zeggen de Iraniërs, is Israël. Ook zullen ze wijzen op Israëlische bombardementen in Syrië. Wie is Israël dan om te klagen over een drone?"