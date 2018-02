Netanyahu laat stuk van 'neergehaalde Iraanse drone' zien

Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif aanwezig op de top in Duitsland. Netanyahu keek hem tijdens zijn speech aan terwijl hij het drone-onderdeel in de lucht hield. "Herkent u dit? Dat zou wel moeten, het is uw drone. Daag ons niet uit", zei de Israëlische premier.

Israël is fel gekant tegen de aanwezigheid van Iraanse militairen en door Iran gesteunde strijders van Hezbollah in Syrië. Een week geleden zei NOS-correspondent Arlene Gelderblom daarover: "Het Israëlische leger zegt zich voor te bereiden op een aantal scenario's, maar welke dat zijn weten we niet. En het Syrische leger zegt: vanaf nu krijgt Israël te maken met 'ernstige gevolgen' als ze dit soort aanvallen blijven uitvoeren. Maar we moeten afwachten of dit sterke taal is, of dat het escaleert."

De veiligheidstop in München wordt elk jaar gehouden en er komen altijd veel regeringsleiders en ministers.