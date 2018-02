Israëlische F-16 neergehaald door Syrische luchtafweer

Het Syrische leger heeft met luchtafweergeschut vannacht een Israëlisch F-16 gevechtsvliegtuig neergehaald. Dat gebeurde toen de Israëliërs aanvallen uitvoerden op verschillende Iraanse doelen in Syrië. Het toestel stortte volgens het leger neer in het noorden van Israël, de twee piloten konden het vliegtuig met hun schietstoel op tijd verlaten en zijn na hun landing gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De aanvallen van Israël volgden op de onderschepping van een drone die volgens de Israëlische legertop vanuit Syrië naar Israël was gevlogen. Israël zegt dat Iran de drone heeft gestuurd: "Iran is verantwoordelijk voor deze schending van de Israëlische soevereiniteit".

Nadat de F-16 was neergehaald, voerde Israël een reeks nieuwe luchtaanvallen uit in Syrië. In totaal zijn twaalf Syrische en Iraanse doelen in Syrië aangevallen, zegt het Israëlische leger. De confrontatie van vandaag behoort tot een de ernstigste incidenten waarbij Israël, Iran en Syrië zijn betrokken sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië, zo'n acht jaar geleden.

"Dit is zeker niet de eerste aanval", zegt correspondent Arlene Gelderblom. "Israël heeft al eerder plekken in Syrië aangevallen, waar Iran volgens de Israëliërs militaire bases aan het opzetten is. Dat zou vooral gebeuren in het zuiden, dicht bij Israël."

Geen escalatie

Israël zegt niet uit te zijn op een escalatie in de regio. Met de actie wil het land onderstrepen dat Iran zijn invloed in Syrië - vooral door financiering van de sjiitische Hezbollah-strijders, die het leger van president Assad steunen - niet mag uitbreiden.

"Het Israëlische leger zegt zich voor te bereiden op een aantal scenario's, maar welke dat zijn weten we niet", zegt Gelderblom. "En het Syrische leger zegt: vanaf nu krijgt Israël te maken met 'ernstige gevolgen' als ze dit soort aanvallen blijven uitvoeren. Maar we moeten afwachten of dit veel sterke woorden zijn, of dat het escaleert."