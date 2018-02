Advies politie Israël: vervolg premier Netanyahu om corruptie

Onderzoekers van de Israëlische politie adviseren de openbaar aanklager om premier Netanyahu te vervolgen voor twee corruptiezaken. Volgens hen is er genoeg bewijs tegen de premier, maar de politie kan niet besluiten over de vervolging - dat moet de aanklager doen.

In de ene kwestie, bekend als 'zaak 1000', wordt Netanyahu ervan verdacht op grote schaal luxe cadeaus te hebben aangenomen van rijke aanhangers, in ruil waarvoor hij zich sterk zou maken voor hun belangen. Hij zou champagne, sigaren, sieraden en kleding hebben gekregen ter waarde van bijna 230.000 euro.

De onderzoekers stellen dat Netanyahu daar zelf om vroeg en dat het stelselmatig gebeurde. In het geval van een Amerikaans-Israëlische Hollywoodproducer, Arnon Milchan, zou het aantal cadeaus opvallend zijn toegenomen vanaf het moment dat Netanyahu premier was.

Opnamen van gesprekken

Het tweede geval - 'zaak 2000' - draait om contacten van Netanyahu met de uitgever van de grootste krant in Israël, Yedioth Ahronoth. Netanyahu zou hebben bedongen dat de krant gunstig over hem schreef, in ruil waarvoor hij de krantenmagnaat verschillende diensten zou hebben bewezen.

In deze zaak kan Netanyahu's oud-stafchef een rol spelen: die is zelf verdachte in weer een andere zaak, en hij hoopt op strafvermindering door te getuigen tegen zijn voormalige baas. Op de telefoon van de oud-stafchef heeft de politie opnamen gevonden van gesprekken tussen Netanyahu en de krantenman.

Geen grond voor beschuldigingen

Netanyahu heeft er alles aan gedaan om de resultaten van het politie-onderzoek, dat anderhalf jaar duurde, geheim te houden. Hij heeft meteen gereageerd op het advies om hem te vervolgen in een rechtstreeks uitgezonden tv-toespraak, waarin hij zei dat er geen enkele grond voor de beschuldigingen is. Volgens hem zal het advies van de politie tot niets leiden. Hij benadrukte dat hij zijn hele leven in dienst heeft gesteld van Israël.

Los van deze twee affaires spelen er nog meer, soms uiterst ingewikkelde, corruptiezaken rond de Israëlische premier en mensen uit zijn directe omgeving, onder wie zijn echtgenote.