Protesten in Iran: begin van revolutie of relatief kleine opstand?

Een week van protesten in Iran: wat begon als frustratie over de sluimerende economische situatie in het land lijkt een opstand tegen de Iraanse autoriteiten geworden. Ten minste twintig mensen kwamen om het leven, honderden werden gearresteerd. De politie en revolutionaire garde dreigen met hard ingrijpen, toch zijn nieuwe demonstraties aangekondigd.

Hoe groot de protesten in het land zijn is moeilijk in te schatten, waardoor nieuwsduiding over de aangewakkerde onrust in Iran lastig is. Zo meldden de door Iraanse autoriteiten beheerde media na protesten zaterdag tien doden, terwijl de oppositie twaalf slachtoffers rapporteerde. En waar de staatsomroep de demonstranten de schuld geeft, verwijten die demonstranten juist - vooral via sociale media - bruut ingrijpen van de overheid.

Er is veel onduidelijk over wat er gebeurt in Iran. Zo gelooft rechtsgeleerde Afshian Ellian dat de demonstraties van 'radicaal en revolutionair niveau' zijn, terwijl historicus Peyman Jafari meent dat de grootte van de protesten niet moet worden overschat.