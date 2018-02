De sigaret: van alomtegenwoordig naar 'crimineel product'

Dat roken diep met de Nederlandse cultuur is verweven, bleek wel uit de moeizame implementatie van het algehele rookverbod in de horeca. In 2008 werd een rookverbod ingesteld voor alle horecabedrijven. In 2011 werd een uitzondering gemaakt voor kleine cafés, pas in 2014 verviel ook die uitzondering.

Aanvankelijk richtte de kritiek zich vooral op roken in de openbare ruimte en cafés, later kwamen ook verkooppunten aan de beurt; zo besloten drogisterijen vorige maand te stoppen met de verkoop van rookwaar.

"De omslag kwam in 2002", zegt Marc Willemsen, bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht. "Toen werd roken op de werkplek verboden en mocht er geen reclame meer voor worden gemaakt." Omdat onder meer longartsen tot de conclusie kwamen dat het behandelen van longpatiënten dweilen met de kraan open was, zijn de pijlen nu gericht op de tabaksindustrie, zegt Willemsen.

Aangifte

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq deed in 2016 namens artsen, maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. Vier tabaksfabrikanten zouden opzettelijk stoffen aan sigaretten toevoegen om het product verslavender te maken, iets wat door het RIVM wordt bevestigd. Zij klaagden de fabrikanten aan wegens zware mishandeling, opzettelijke benadeling en valsheid in geschrifte.

Peter Tak, emeritus hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteiten Nijmegen, sprak in april 2016 van een "kansloze zaak", maar omdat steeds meer gezondheidszorgorganisaties zich aansloten bij de aangifte, denkt Tak dat de druk op justitie om een onderzoek in te stellen inmiddels wel is toegenomen. Het OM moet daarover nog een besluit nemen.

Vorig jaar besloot een artsenorganisatie zo'n 100.000 euro bij te dragen aan de kosten van het proces. Ook KWF Kankerbestrijding sloot zich aan. Onlangs deden het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kankerpatiënten, en de Nederlandse verslavingszorgsector hetzelfde. Verslavingsarts Robert van de Graaf sprak in het AD van de sigaret als crimineel product.

"Er verandert voor ons niets doordat meer partijen zich aansluiten", reageerde directeur van sigarettenbrancheorganisatie VSK Jan Hein Sträter. De VSK liet in een eerdere verklaring weten dat de tabaksproducten volgens de wetten en regels worden geproduceerd.