Verslavingszorg voegt zich bij aangifte tegen tabaksindustrie

Ook de verslavingszorgsector in Nederland doet aangifte tegen de tabaksindustrie. "We zijn er klaar mee", zegt verslavingsarts Robert van de Graaf namens de branche in het AD. "Het criminele product sigaret en alle 'dealers' moeten worden aangepakt."

Sinds 2016 kreeg het Openbaar Ministerie een aantal aangiftes binnen van kankerpati├źnten en maatschappelijke organisaties. Volgens de aangevers is de tabaksindustrie schuldig aan zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Doorpakken

Binnen de verslavingszorgsector werd al een jaar nagedacht over aangifte, maar om praktische redenen kwam het daar volgens Van de Graaf niet van. Toen vorige week bekend werd dat het Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis zich bij de aangevers voegt, trok dat de sector over de streep.

"We willen nu doorpakken", zegt Van de Graaf in het dagblad. "Er moet nu een heel netwerk in Nederland ontstaan dat aangifte doet. Dit product is z├│ schadelijk. Onvoorstelbaar dat het gewoon bij de supermarkt ligt."

Strafzaak

De aangifte wordt gedaan door het netwerk Verslavingskunde Nederland. Bij die organisatie zijn vrijwel alle verslavingsartsen aangesloten, net als instellingen als de Jellinek-kliniek, het Trimbos-instituut en het Leger des Heils.

Onduidelijk is nog of de reeks aangiftes zal leiden tot een strafzaak tegen de tabaksindustrie. Het OM onderzoekt nog of het daarvan gaat komen.