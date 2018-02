Antoni van Leeuwenhoek doet aangifte tegen tabaksindustrie

Het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis sluit zich aan bij een aangifte tegen de tabaksindustrie. Het Amsterdamse ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, doet aangifte tegen de tabaksproducenten en vraagt het OM om stappen te ondernemen.

"Elke dag zien we de schadelijke gevolgen van roken", vertelt René Medema, de voorzitter van de Raad van Bestuur in het NOS Radio 1 Journaal. "We zien dat de tabaksindustrie er alles aan doet om de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd te omzeilen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over regels over de schadelijke en verslavende stoffen in tabak."

In 2016 deed advocate Bénédicte Ficq namens maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Het gaat om aangifte van zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte. Het AvL-ziekenhuis sluit zich daar nu bij aan.

Medema wijst erop dat civiele procedures over de hele wereld het rookprobleem niet hebben opgelost. "Onze onderzoekers en onze behandelaars zoeken continu naar oplossingen van het kankerprobleem en de beste behandeling voor al hun patiënten. Tegelijkertijd zien we dat de tabaksproducenten willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret."

Dweilen met de kraan open

Het Antoni van Leeuwenhoek verzet zich al langer tegen de tabaksindustrie. Bij de formatie deed het ziekenhuis aan de onderhandelaars de oproep om werk te maken van een rookvrije samenleving. Volgens het ziekenhuis sterven er in Nederland iedere dag 55 mensen door roken en is het "dweilen met de kraan open".

Medema benadrukt dat dit een zaak is tegen de tabaksindustrie en niet tegen de roker zelf. "We willen af van het stigma dat het de schuld is van de roker zelf. De meeste rokers beginnen in hun pubertijd, en op het moment dat ze willen stoppen zijn ze al verslaafd."

Ficq dient vandaag de aangifte in bij het OM in Amsterdam. Ze is blij met de steun van het ziekenhuis. "Je bent niet alleen een goede arts als je patiënten goed behandelt, maar ook als je een preventieve, voorlichtende taak ziet. Deze stap van het AvL helpt hierin enorm. De tabaksindustrie moet gestopt worden."

UMCG wil ook meedoen

De zaak wordt financieel met 100.000 euro gesteund door een vereniging van artsen. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of het overgaat tot vervolging.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen wil zich aansluiten bij het initiatief van het Antoni van Leeuwenhoek. Daarover wordt binnenkort overlegd, zegt bestuursvoorzitter Jos Aartsen in het radioprogramma Spraakmakers. Hij is van plan om bij een bestuursvergadering met andere ziekenhuizen voor te stellen dat alle universitaire medische centra zich bij de aangifte voegen.