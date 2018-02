Hoe haalbaar is de eerste grote Nederlandse strafzaak tegen de tabaksindustrie?

Het is nog nooit eerder gebeurd: een zorginstelling die een strafzaak steunt tegen de tabaksindustrie. Het gaat om de eerste grote Nederlandse strafzaak tegen tabaksfabrikanten. Steeds meer instellingen sluiten zich aan bij de aangifte.

De MC groep (bestaande uit het Slotervaart Ziekenhuis en ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten) en GGZ-kliniek Parnassia groep hebben zich nu ook aangemeld. Eerder vandaag werd bekend dat het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis zich aansluit bij een aangifte tegen de tabaksindustrie. Het Amsterdamse ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, doet aangifte tegen de tabaksproducenten en vraagt het Openbaar Ministerie om stappen te ondernemen.

"Elke dag zien we de schadelijke gevolgen van roken", zegt René Medema, de voorzitter van de raad van bestuur. "We zien dat de tabaksindustrie er alles aan doet om de regels zoals die in de wet zijn vastgelegd te omzeilen. De tabaksproducenten maken willens en wetens mensen verslaafd aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret."

'Moeizame weg'

Volgens emeritus hoogleraar strafrecht Peter Tak zal het een lange en moeizame weg worden. Maar kansloos is de zaak niet. Het helpt dat steeds meer partijen zich nu aanmelden om de tabaksindustrie aan te vechten, denkt hij. "Omdat de druk op het OM toeneemt om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen."

Het OM heeft nog niet besloten of het overgaat tot vervolging, het gaat eerst onderzoeken of er aanknopingspunten zijn die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen. Volgens Tak leidt dat onderzoek niet automatisch tot strafvervolging.

Het kan ook nog wel even duren voordat er een veroordeling komt. "Dan zijn we een jaar of acht, negen verder. Op zijn minst. En dan moeten er nog buitengewoon veel water door de zee vloeien, want het allerbelangrijkste punt wordt: valt te bewijzen dat de tabaksindustrie opzettelijk schadelijke stoffen toevoegt aan sigaretten?"

De impact die de zaak nu al heeft door alle publiciteit, is volgens Tak in ieder geval erg belangrijk voor ziekenhuizen. "Want weer wordt duidelijk dat roken ongezond is, voor mensen die er aan willen beginnen of mensen die het willen doorzetten."