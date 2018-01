Tabak weg bij drogisterijen, supermarkten volgen (nog) niet

Dat doen de ketens ook vanwege het uitstalverbod dat in 2022 wordt ingevoerd. Vanaf dat jaar mogen verkooppunten zoals supermarkten en tankstations geen rookwaren meer zichtbaar in de winkel hebben liggen. In filialen van Albert Heijn werd de afgelopen jaren daarom al een proef gedaan met het afdekken van rookwaren, bij Jumbo liggen de tabakswaren al afgedekt in de winkels.

KWF Kankerbestrijding snapt dat supermarkten de verkoop van tabak stapsgewijs terugschroeven. "Maar we zien wel dat er sprake is van een onomkeerbare trend. Het zou mooi zijn als tabak uiteindelijk alleen nog maar wordt verkocht in speciaalzaken en niet meer op plekken waar kinderen komen, zoals supermarkten of sportverenigingen."

Aanzienlijk deel omzet

Dat de ketens vooralsnog niets zien in een stop op de verkoop van tabak, komt mogelijk doordat sigaretten en andere rookwaren nog steeds een aanzienlijk deel van de omzet vormen. Uit cijfers van onderzoeksbureau IRI Worldwide blijkt dat die omzet het afgelopen jaar toenam, al komt dat vooral door prijs- en accijnsverhogingen.

Hoeveel omzet Kruidvat en Trekpleister verliezen nu de verkoop wordt gestopt, wilde topman Van Breen niet zeggen. De voorraad wordt in ieder geval nog wel opgemaakt. Naar verwachting zijn in de loop van 2019 alle tabakswaren uit de schappen.