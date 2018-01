Geen sigaretten meer bij Kruidvat en Trekpleister: 'we kunnen het niet maken'

Kruidvat en Trekpleister houden op met de verkoop van rookwaren. "We kunnen het eigenlijk gewoon niet meer maken", zegt topman Gerard van Breen tegen het AD.

De verkoop van sigaretten past niet meer bij het imago van de drogisterijen, vindt het management. "Gezondheid neemt een steeds belangrijkere plaats in in onze winkels. Tabak past daar gewoon niet meer bij."

Beide ketens tellen in Nederland en België 1373 filialen. Het zal een tijdje duren voordat de tabakswaren uit alle schappen zijn gehaald. Aan het eind van dit jaar is in ongeveer twee derde van de filialen geen tabak meer te koop.

Voorraden niet weggooien

Volgens Van Breen is het financieel onverantwoord om er in één keer mee te stoppen. "Sigaretten zijn geen illegaal product. Dus we gaan de voorraden wel gewoon opmaken, niet weggooien. Anders is het ook gewoon financieel een te zware klap."

Rookwaar maakt volgens de topman enkele procenten uit van de jaaromzet. Naar verwachting zijn in de loop van 2019 de tabakswaren uit alle schappen.