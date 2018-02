Gaswinning Groningen: boze boeren naar Den Haag, advies over productie

Het is vandaag opnieuw een dag vol met nieuws over de gaswinning in Groningen. In dit artikel vatten we alle ontwikkelingen samen.

• Om 10.00 uur heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het advies bekendgemaakt dat de gaswinning terug moet naar 12 miljard kuub per jaar.

• De Gasunie heeft vandaag andere cijfers bekendgemaakt. Volgens hen moet er minstens 14 miljard kuub gas gewonnen worden in een mild jaar om aan de vraag te voldoen. De unie is het dus niet eens met het SodM.

• Ondertussen zijn boeren uit Groningen onderweg naar Den Haag om te demonstreren.

• Om 16.30 begint er een hoorzitting in de Tweede Kamer met Shell, Exxon en de NAM over de aansprakelijkheid.