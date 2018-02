Wiebes: het kost tijd om gaswinning te verminderen maar 'de 12' moet gehaald

Minister Wiebes zal het advies overnemen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om zo snel mogelijk de gaswinning te verlagen tot 12 miljard kuub per jaar. Gevraagd naar wanneer dat dan gehaald wordt zegt Wiebes: "Zo snel als mogelijk".

Snel betekent niet volgend jaar. Het gaat jaren duren om Nederland voor te bereiden op andere energiesoorten, en dus ook om de gaswinning terug te schroeven naar "de 12". Het kabinet komt in maart met een plan voor de gaswinning "binnen deze kabinetsperiode en daarna".

Korte termijn

Op korte termijn worden de Groningse gaswinningslocaties bij Loppersum (Ten Post, Overschild, De Paauwen, 't Zandt en Leermens) gesloten. Minister Wiebes neemt dit deel van het advies van het SodM over.

Wiebes gaat de NAM ook vragen de productie bij Bierum minder te laten schommelen. Volgens het SodM levert dit onmiddellijk een veiligere situatie op, dat wil zeggen minder kans op aardbevingen. Over de andere adviezen van SodM en de Gasunie moet het kabinet nog nadenken.

Veiligheid

Alleen kijkend naar de veiligheid moet de productie volgens SodM verlaagd worden naar 12 miljard kuub. Dat was vorig jaar zo'n 21,6 miljard kuub. Wiebes wijst er op dat zo'n verlaging in de praktijk dus niet onmiddellijk haalbaar is.

"Het belang van de veiligheid van de Groningers staat voor mij niet ter discussie", schrijft Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer. "Tegelijk is het ook duidelijk dat we niet zomaar iedereen van het gas kunnen afschakelen. Het zal niet alleen grote inspanning maar ook enige tijd kosten om het winningsniveau sterk te verlagen."