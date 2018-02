'Hou je de verlaging van de gaswinning tegen? Dan heb je een probleem'

Milieudefensie spreekt net als de gedeputeerde van een helder advies: "Om dit glasheldere advies kan niemand meer heen." Volgens de organisatie gaat de veiligheid van de Groningers boven de leveringszekerheid. Het Groninger Gasberaad spreekt in dat verband van een duivels dilemma voor Wiebes: "Stelt hij de veiligheid van de Groningers of de levenszekerheid voorop?"

"De gaswinning moet worden gehalveerd. Het is nu zaak dat de regering dit advies wél opvolgt", zegt campagneleider Jorien de Lege. Daarmee verwijst ze naar het eerdere advies van het SodM om de winning terug te brengen naar 12 miljard kuub, waar geen gehoor aan is gegeven.

'Beschamend'

"Het is beschamend dat we zo lang hebben toegelaten dat Groningen de prijs betaalt voor onze gasverslaving." Milieudefensie zegt erop te vertrouwen dat het advies wordt opgevolgd door het kabinet. "Heel Nederland moet nu zonder morren aan de slag met de overstap naar duurzame energie", suggereert De Lege als alternatief voor het gas uit Groningen.

Want een alternatief lijkt nodig. Zo zegt de Gasunie dat er niet aan de vraag kan worden voldaan als de regering inderdaad gehoor geeft aan het advies. Volgens de Gasunie is er jaarlijks tussen de 14 en 27 miljard kuub gas nodig, afhankelijk van hoe koud het dat jaar is. De hoogste inschatting die wordt gedaan, die van 27 miljard kuub op jaarbasis, geldt voor een extreem koud jaar zoals 1996.

Een woordvoerder van Shell zegt dat het bedrijf kennis heeft genomen van het advies. "Het is nu aan de minister om daar een besluit over te nemen." Minister Wiebes van Economische Zaken komt later met een reactie.