Wiebes: het kost tijd om gaswinning te verminderen

De Groningse gaswinningslocaties bij Loppersum (Ten Post, Overschild, De Paauwen, t Zandt en Leermens) worden zo snel mogelijk gesloten. Minister Wiebes neemt dit deel van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over.

Wiebes gaat de NAM ook vragen de productie bij Bierum meer op gelijk niveau te houden. Volgens de SodM levert dit onmiddellijk een veiligere situatie op, dat wil zeggen minder kans op aardbevingen. Over de andere adviezen van SodM en de Gasunie moet het kabinet nog nadenken.

Veiligheid

Alleen kijkend naar de veiligheid moet de productie volgens SodM verlaagd worden naar 12 miljard kuub. Dat was vorig jaar zo'n 21,6 miljard kuub. Wiebes wijst er op dat zo'n verlaging in de praktijk dus niet onmiddellijk haalbaar is.

"Het belang van de veiligheid van de Groningers staat voor mij niet ter discussie", schrijft Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer. "Tegelijk is het ook duidelijk dat we niet zomaar iedereen van het gas kunnen afschakelen. Het zal niet alleen grote inspanning maar ook enige tijd kosten om het winningsniveau sterk te verlagen."

De Gasunie kwam vandaag ook met een advies, maar dan alleen gekeken naar de leveringszekerheid aan burgers en bedrijven. Volgens de Gasunie is er 14 tot 27 miljard kuub nodig, afhankelijk van hoe streng de winter is. Er zit dus een gat van minimaal 12 miljard kuub tussen de twee adviezen.

Gasbehoefte verlagen

Om de gasbehoefte te verlagen is Wiebes in gesprek met 200 industriƫle bedrijven die veel gas verbruiken. Hij wil dat zij overstappen van het Nederlandse laagcalorische gas naar duurzame alternatieven of buitenlands hoogcalorisch gas.

Nederland heeft ook contracten met andere landen om gas te leveren. Daarom wil hij in overleg met Belgiƫ, Frankrijk en Duitsland bekijken of die vraag naar Nederlands gas kleiner kan.

Besluit in maart

Voor het komende jaar roept Wiebes de NAM en Gasterra op de winning te verlagen waar het enigszins mogelijk is. Dat kan voor dit jaar nog een verlaging van een half tot 2 miljard kuub schelen op de maximale jaarwinning van 21,6 miljard kuub.

Op dit moment laat Wiebes inventariseren welke maatregelen er op korte en lange termijn kunnen worden genomen die de vraag naar gas verkleinen. Die inventarisatie is in maart klaar. Het kabinet neemt dan een besluit voor de komende jaren.