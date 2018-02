Shell ook op papier garant voor alle schade die de NAM moet betalen

Shell gaat ook op papier zetten dat alle kosten die samenhangen met de aardbevingen in Groningen worden betaald. Shell-topvrouw Van Loon heeft dat gezegd op een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de hoorzitting was een bericht in Trouw. De krant suggereerde zaterdag dat Shell juridisch onder de schadevergoedingen voor de aardbevingsschade probeerde uit te komen. Het bericht veroorzaakte ophef, en Van Loon zei in een reactie dat Shell er garant voor staat dat de Groningers schade door de gaswinning vergoed krijgen.

Sceptisch

Tijdens de hoorzitting toonden twee juristen zich sceptisch over die mondelinge belofte. Volgens hen waren de woorden van Van Loon in het programma Jinek onvoldoende om juridische betekenis te hebben.

"Ik heb mevrouw Van Loon bij Jinek gehoord, maar het is toch nog vaag", zei hoogleraar ondernemingsrecht Bartman. "Waarvoor en voor hoelang geldt die garantstelling? Het mooiste zou zijn als Shell Nederland met een schriftelijke verklaring komt."

Dat vond ook advocaat Nass, die promotieonderzoek doet naar de 403-verklaring. Dat is de verklaring die Shell als aandeelhouder van de NAM introk. Het concern kwam zo financieel en juridisch 'losser' van de NAM te staan.

"Shell heeft wel gezegd garant te staan, ook zonder aansprakelijkheid", zei Nass. "Maar dat moet worden uitgewerkt en vastgelegd zodat er een beroep op kan worden gedaan."