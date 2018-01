Shell-topvrouw: NAM financieel robuust genoeg voor rekening aardbevingsschade

Maar deskundigen twijfelen aan de woorden van topvrouw Van Loon. Volgens hoogleraar ondernemingsrecht Steef Bartman is er wel degelijk een andere juridische situatie ontstaan die Shell formeel verlost van aansprakelijkheid. "Het is wel degelijk een verschil of je juridisch hoofdelijk aansprakelijk bent of dat je met de staat over de schades onderhandelt op basis van vrijwilligheid."

Tekorten NAM

Ook Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht in Groningen, ziet vooral problemen opdoemen als de NAM straks niet genoeg geld in kas heeft om de schades te betalen. "Het kan zijn dat dan alsnog de belastingbetaler voor de schade moet betalen, omdat Shell niet langer juridisch verplicht is om voor tekorten bij dochteronderneming NAM op te draaien."

Volgens Bartman is het zeker dat de NAM de schade van mogelijk enkele miljarden niet zal kunnen betalen. "Dat weet minister Wiebes ook en daarom worden daar allang gesprekken over gevoerd. Maar het is heel anders als die gesprekken worden gevoerd op basis van vrijwilligheid of wanneer Shell echt aansprakelijk is. Nu hoeven ze niet."