Is Shell nu wel of niet aansprakelijk voor schade die de NAM veroorzaakt?

Zo kunnen ondernemingen die zaken doen met het kleinere bedrijf er redelijkerwijs van uitgaan dat de financiële situatie op orde is, zonder dat ze een jaarrekening gezien hebben.

Al sinds 1985 heeft Shell zo'n aansprakelijkheidsverklaring als het gaat om de NAM. De krant Trouw zag echter in het jongste jaarverslag dat Shell de verklaring afgelopen juni heeft ingetrokken. Vanwege Europese regelgeving moet de NAM tegenwoordig wel met een eigen jaarrekening komen en dus is de 403-verklaring niet meer nodig, zegt Shell.

"Zo'n verklaring intrekken mag altijd", zegt hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden Steef Bartman. "Maar onder deze omstandigheden kun je je afvragen of dat wel helemaal zorgvuldig is."

Niet van toepassing op Groningse huizenbezitters

Want wat betekent dat nu voor alle Groningers die aardbevingsschade hebben door de gasboringen van de NAM, waar Shell en ExxonMobil allebei voor 50 procent aandeelhouder van zijn?

In eerste instantie betekent het weinig.

Verklaring 403 is alleen van toepassing op bedrijven die zakendoen met de NAM, of beter gezegd: contracten sluiten met de NAM. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers. "Alleen voor schulden die uit zakelijke contracten van de NAM voortkomen is Shell dus aansprakelijk. Niet voor mensen die schade hebben door de activiteiten van de NAM", legt Toni van Hees uit, advocaat bij Stibbe en specialist in ondernemingsrecht.

Nu Shell de aansprakelijkheidsverklaring geschrapt heeft, ontstaat dus vooral een risico voor partijen die zakelijk met de NAM te maken hebben, niet voor Groningse huizenbezitters.

Ook goed om te weten: Shell was al niet aansprakelijk voor kosten bij de NAM die zijn ontstaan door gerechtelijke uitspraken. Zo oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden afgelopen dinsdag dat de NAM meteen moet gaan betalen voor de waardevermindering van woningen in het gaswinningsgebied in Groningen. Die kosten konden dus al niet op het bordje van Shell terechtkomen - het intrekken van verklaring 403 verandert daar niets aan.

Maar waar komt dan wel de rekening te liggen voor de schade door de gasboringen? Naar verwachting gaat het om vele miljarden euro's. De NAM heeft wel miljoenen in kas, maar geen miljarden.

Met het opstellen van een schadeprotocol, zoals nu gebeurt, wordt ook over die vraag onderhandeld. Door de overheid, door Shell en door ExxonMobil.

'NAM sluit alleen contracten als het aan financiele verplichtingen kan voldoen'

Uitgangspunt is dat de schade zoveel mogelijk door de NAM zelf betaald wordt. Dat laten de NAM, Shell en het ministerie van Economische Zaken vandaag alle drie weten. De financiële situatie van de NAM moet daarvoor wel toereikend blijven. Met de enorme schadepost door bevingen en het langzaam dichtdraaien van de gaskraan wordt dat op z'n zachtst gezegd een uitdaging. Minister Wiebes is daar momenteel over in gesprek met Shell en ExxonMobil.