Kabinet weerspreekt kritiek ex-topman Staatstoezicht op de Mijnen

Het kabinet neemt afstand van uitspraken van de vroegere topman van het Staatstoezicht op de Mijnen. Oud-inspecteur-generaal De Jong van het Staatstoezicht zei dat de vorige coalitie een "meedogenloos besluit" over de gaswinning heeft genomen. Volgens De Jong is onder het kabinet-Rutte II in 2013 de gaswinning verhoogd, ondanks een advies van het Staatstoezicht om de winning juist te verlagen. De vroegere inspecteur-generaal vindt dat onbegrijpelijk.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zegt in een reactie dat er in 2013 géén besluit is genomen over de hoogte van de winning, niet in het kabinet en niet in de coalitie. De RVD benadrukt dat de NAM op basis van het 'winningsplan' uit 2007 toestemming had om in 10 jaar in totaal 425 miljard kuub gas te winnen. "Pas sinds 2014 stelt het kabinet een jaarlijks plafond vast."

De RVD erkent wel dat het anders had gemoeten, zoals toenmalig minister Kamp in 2015 ook zei. Kamp gaf toen toe dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet genoeg aandacht hadden gekregen. Hij zei dat de veiligheid vanaf dat moment voorop zou staan.