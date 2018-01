Wekdienst 4/1: staking streekvervoer en stop op tabak bij drogisterijen

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• Werknemers van regionale vervoerders zijn staken vandaag. Ze leggen het werk neer omdat ze meer loon en een lagere werkdruk willen. Het gevolg is dat in heel het land minder of geen bussen en stoptreinen rijden. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden de lokale vervoerders wel.

• Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt met cijfers over het laatste kwartaal van 2017. Daaruit moet blijken of de lonen opnieuw zijn gestegen. Vorig jaar stegen de salarissen met gemiddeld 1,72 procent.

• Drie bestuurders van motorclub Satudarah verschijnen voor de rechter. Ze worden verdacht van wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Het is de eerste keer dat de zaak in het openbaar wordt behandeld.

• En de Zeeburgertunnel in de A10 rond Amsterdam is weer helemaal open voor verkeer. De tunnel werd gisterochtend gesloten nadat het plafond was beschadigd.