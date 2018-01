'Rolex-controle in Rotterdam gaat te ver'

Het is geen goed plan om de dure schoenen van een jongere af te pakken als niet kan worden aangetoond hoe die zijn betaald. Dat vindt de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld.

In Rotterdam-West kunnen agenten binnenkort spullen afpakken van jongeren als wordt vermoed dat ze via de criminaliteit zijn bemachtigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om dure jassen, sneakers en horloges. De actie is een proef van de politie en het Openbaar Ministerie. Het OM bepaalt wat in beslag mag worden genomen en wat juridisch haalbaar is.

De ombudsman vindt het logisch dat de politie laat zien dat misdaad niet loont, maar deze aanpak gaat volgens haar te ver. Dure spullen zijn nog geen bewijs voor misdaad, vindt ze. "Je hebt aanvullende aanwijzingen nodig om dat te kunnen zien. Zo'n aanwijzing kan toch niet zijn dat je in bepaalde wijk woont", zegt de ombudsman tegen RTV Rijnmond.

Dure auto's

Zwaneveld vreest een glijdende schaal en is bang voor etnisch profileren. "We kennen allemaal mensen die keihard werken voor hun geld en daar dure dingen van kopen. Zij worden hier dan ook mee geconfronteerd. Ik vind het heel ingewikkeld. Waarom zou je iedereen met een dure jas zomaar vragen kunnen stellen?"

De Rotterdamse politie keek in het verleden ook naar jongeren met dure auto's. Maar dat is wat anders, vindt Zwaneveld. "Van auto's kun je zien wie de eigenaar is en objectief de dagwaarde bepalen."

De korpschef zei eerder dat de proef zich in eerste instantie richt op een overlastgevende en criminele jeugdgroep in Rotterdam-West.