Buis Zeeburgertunnel tot morgen dicht na instorten plafond

De Zeeburgertunnel bij Amsterdam blijft nog zeker tot morgen dicht in zuidelijke richting. Het plafond van de tunnel raakte vanochtend beschadigd bij een ongeluk met een vrachtwagen.

De vrachtwagen reed op de A10 toen een klep van zijn container vlak voor de ingang van de Zeeburgertunnel omhoog schoot. De vrachtwagen was al voorbij de hoogtedetectiesystemen, die waarschuwen als een voertuig te hoog is voor de tunnelbuis.

Toen de vrachtwagen de tunnel in reed, schraapte de containerklep langs het plafond. De container viel van de vrachtwagen af en een deel van het metalen plafond viel naar beneden. Ook zijn lampen en matrixborden op de grond gevallen en is het asfalt beschadigd geraakt.

Herstelwerkzaamheden

Rijkswaterstaat is druk bezig met de herstelwerkzaamheden. Het plafond wordt over een lengte van 100 meter verwijderd. Daarna kan de container worden geborgen en het asfalt worden gerepareerd.

Voor de tunnel weer open kan, moeten de verlichting en matrixborden zijn vervangen. Daarnaast wil Rijkswaterstaat eerst controleren of de constructie van de tunnel nog wel in orde is.

Het plafond wordt op een later moment vervangen.

Sluiproutes

Rijkswaterstaat roept automobilisten op om de aangegeven omleidingsroute via de Coentunnel te volgen. Veel automobilisten gebruiken sluiproutes, waardoor de wegen rond de Zeeburgertunnel vastlopen.