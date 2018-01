'Rebellen vernietigen zeven Russische vliegtuigen op basis in Syrië'

Zeker zeven Russische vliegtuigen zijn vernietigd door een granaataanval van rebellen op een militaire basis in Syrië. Dat meldt de Russische krant Kommersant op basis van twee 'militair-diplomatieke' bronnen. De Russische autoriteiten hebben de aanval op hun basis Khmeimim niet bevestigd.

De vliegtuigen die zijn verwoest zijn vier SU24-bommenwerpers, twee SU35S-jachtvliegtuigen en een An-72-transportvliegtuig. Ook een munitiedepot is opgeblazen. De aanval is volgens Kommersant uitgevoerd door moslimextremisten. Tien onderhoudsmonteurs zouden gewond zijn geraakt.

Succesvolle aanval

Het is een van de succesvolste aanvallen op de Russen sinds die in de herfst van 2015 besloten om actief deel te nemen aan de burgeroorlog in Syrië. Rusland steunt daarin het regime van president Assad.

Vorige maand maakten de Russen bekend dat zij zich permanent zullen vestigen op de militaire bases Khmeimim en Tartous aan de Syrische kust. Dat was verrassend, aangezien president Poetin kort daarvoor had aangekondigd dat hij Ruslands militaire aanwezigheid in Syrië aanzienlijk zou terugschroeven.

Vorige week, op 27 december, werd de basis op Khmeimim ook al aangevallen met raketten. Twee werden onderschept door Russisch afweergeschut en een derde week van zijn lijn af en kwam terecht ergens buiten de stad Jebla.