Eerste chauffeurs en machinisten streekvervoer leggen werk neer

In het hele land wordt er vandaag gestaakt door werknemers van regionale vervoerders. Ze leggen het werk neer omdat ze meer loon willen en een lagere werkdruk. De staking begon om 04.00 uur en duurt tot 23.00 uur.

Onder anderen werknemers van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS voeren actie. Naar verwachting betekent dit dat er in heel Nederland minder of geen bussen en regionale stoptreinen rijden.

Arriva meldt dat in Friesland, Groningen, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Lelystad en Tiel geen bussen rijden. In Groningen en Drenthe rijden ook geen bussen van Qbuzz. In Limburg rijden geen Arriva-treinen, in de rest van Nederland wel.

Wel in grootste steden

Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden bussen, omdat daar lokale vervoerders zijn. In de loop van de ochtend zal duidelijk worden wat de omvang van de staking is.

Op verschillende plekken in het land verzamelden boze werknemers zich al vroeg.