Herkomst alpaca Haarlem nog raadsel, opvang niet meer gewenst

Het was een opmerkelijke vondst vannacht in het centrum van Haarlem: een alpaca, vastgebonden aan een hek in de Jansstraat. De politie zoekt nog steeds naar de eigenaar van het "lieve diertje", maar verzoeken om meer informatie leidden vooral tot aanbiedingen om de alpaca een nieuw thuis te geven.

"Als mensen tips hebben, horen we het graag", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar als mensen aanbieden de alpaca op te vangen, dan kunnen we daar niets mee." De woordvoerder weet niet hoe vaak er gebeld is over de alpaca. "Ik ga de meldkamer niet lastigvallen met die vraag."