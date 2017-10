Eerste Kamer wil opheldering van Rutte over duo-ministers

De andere tweede ministers krijgen wel een portefeuille en volgens NOS-verslaggever Joost Vullings is de Eerste Kamer daar een beetje geïrriteerd over. "Ze vinden het een lelijke constructie."

De vernieuwing houdt volgens hem ook wel een risico in. "Het kan tot interne concurrentie op een ministerie leiden. Want wat bijvoorbeeld als er extra geld te verdelen is? Of erger nog: wie krijgt het op zijn bordje als er bezuinigd moet worden?"

Hoogleraar staatsrecht Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen) begrijpt de zorg ook wel. Maar hij denkt niet dat de nieuwe opzet ongrondwettelijk is. Volgens hem is al duidelijk wie de baas wordt en wie "toch een beetje een tweederangsminister is die zich naar de echte minister moet schikken". De formateur heeft een onderscheid gemaakt tussen de ministers 'van' en de ministers 'voor', zegt hij, en de ministers 'van' zijn net iets belangrijker. "Dat weten de mensen die worden aangesteld van tevoren."

Vanmiddag is het zogeheten constituerend beraad, Dan wordt precies afgesproken hoe de taakverdeling op de ministeries wordt. Morgen wordt het nieuwe kabinet beëdigd.