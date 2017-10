UWV-voorzitter Bruno Bruins wordt minister voor Medische Zorg

VVD'er Bruno Bruins (1963), die minister wordt voor Medische Zorg, is sinds 2012 bestuursvoorzitter van uitkeringsinstantie UWV. Hij moest daar een grote bezuinigingsoperatie doorvoeren van 400 miljoen euro en de organisatie moderniseren. Bruins kreeg ook te maken met de Wet Werk en Zekerheid van het kabinet-Rutte II. De haperende invoering leverde de instantie kritiek op, maar de invoering lijkt grotendeels gelukt.

Bruins studeerde rechten en bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zijn loopbaan bij vervoersbedrijven als West-Nederland en de Haagse HTM. Hij was daarna zes jaar gemeenteraadslid voor de VVD in Den Haag, vanaf 2000 wethouder en sinds 2004 ook locoburgemeester.

Bruins was kort staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007 in het overgangskabinet Balkenende III. Daarna was hij onder meer waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Van 2008 tot en met 2011 maakte Bruins deel uit van de raad van bestuur van Connexxion Holding NV.

Toen zijn aanstaande collega Sander Dekker hem benoemde als voorzitter van de raad van toezicht van de NPO vroegen CDA, D66, SP, PvdD, groep Kuzu/Öztürk en 50Plus de benoeming terug te draaien. Volgens de partijen was de benoeming niet rechtsgeldig omdat Bruins ook bestuursvoorzitter is bij het UWV, een instantie die onder de verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maar Dekker en Bruins hielden vol en Bruins heeft de functie inmiddels al twee jaar. Al zal hij deze functie als minister nu wel over moeten dragen.