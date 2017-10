Minister Ingrid van Engelshoven (D66) 'reanimeerde' de partij

De nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mr. drs. Ingrid van Engelshoven (1966) heeft al een lange mars door haar partij, D66, en het openbaar bestuur achter de rug. Al in haar studententijd in Nijmegen was ze voorzitter van de plaatselijke partijafdeling. Later werkte ze als beleidsmedewerker en als fractiesecretaris bij de Tweede Kamerfractie.

In 2007 werd Van Engelshoven partijvoorzitter. D66 stond toen op een electoraal dieptepunt. Bij de verkiezingen een jaar eerder had de partij maar drie zetels behaald. Intern werd volop gespeculeerd over opheffing. Samen met partijleider Pechtold had ze een groot aandeel in de reanimatie van de partij.

Van Engelshoven is ook partner geweest bij adviesbureau Dröge & Van Drimmelen en voorzitter van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie Drankgebruik (Stiva), een lobbyorganisatie van drank-producenten en -importeurs.

Meerjarige brugklassen

In 2010 werd Van Engelshoven wethouder (van onder meer onderwijs) in Den Haag, een functie die ze na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 opnieuw kreeg. Als onderwijswethouder viel ze op met een pleidooi voor meerjarige brugklassen, zodat kinderen meer tijd krijgen om te kiezen tussen vmbo, havo en vwo. "Kinderen worden nu veel te snel in een hokje gestopt", zei ze vorig jaar. Als minister kan Van Engelshoven hier werk van gaan maken.